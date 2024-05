LE NORME SUL LAVORO - Lavoro sommerso: sanzioni severe, ma anche ricompense per i regolari

Nell’ambito dell’attuazione nel nostro ordinamento del PNRR, con il cd. Decreto PNNR 4, si è intervenuto anche in materia di diritto del lavoro, modificando la normativa attuale ed introducendo anche alcune interessanti novità, con significative modifiche in materia di somministrazione abusiva di lavoro e contrasto al lavoro irregolare, nonché in materia di legislazione sociale.