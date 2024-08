LE NORME DI SANATORIA - Sì al recupero abitativo dei sottotetti con le leggi regionali più favorevoli

Con la lettera 0a) inserita dalla legge di conversione n. 105/2024 all'articolo 1 del Dl n. 69/2024 il Parlamento ha stabilmente aggiunto all'articolo 2-bis del Tue, dedicato alle deroghe in materia di limiti di distanze tra fabbricati, un inedito comma 1-quater che detta una norma di principio

Per effetto di una norma a sorpresa inserita durante nell'iter di conversione del Dl Salva casa - in nome dell'esigenza di limitare il consumo del nuovo suolo - diviene sempre possibile il recupero abitativo dei sottotetti, secondo le procedure previste dalle leggi regionali, ed anche in deroga al rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n. 380/2001: deroghe in materia di limiti di distanze tra fabbricati (Dl n. 69/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 105/2024, articolo 1, comma 1, lettera 0a)

