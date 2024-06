LE NORME SULL’EDILIZIA LIBERA - Nessun titolo per pergotende e vetrate panoramiche nei portici

Più spazio all’edilizia libera: ampliate le categorie di interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo, in quanto ritenute ex lege non impattanti. Diventano liberamente istallabili, senza necessità di Pdc, Scia o Cila, le pergotende - nelle varie versioni disponibili poste a protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, anche a struttura fissa - e le vetrate panoramiche amovibili anche nei porticati degli edifici.