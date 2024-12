LE NOTIFICHE TELEMATICHE - Notifiche telematiche: ancora gravosi gli incombenti a carico degli avvocati

In tema di notifiche telematiche viene eliminata la distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali e quelle a mezzo Pec, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Viene, tuttavia, introdotto un criticato "doppio binario" che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 149-bis Cpc