LE NOVITÀ - Prorogate al 30 settembre 2027 le concessioni demaniali marittime

Rispetto al testo primigenio del decreto legge n. 131/2024, nel corso dei lavori parlamentari protesi alla conversione del testo in legge, sono state modificate una serie di disposizioni.

È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 267 del 14 novembre 2024 la legge 14 novembre 2024 n. 166, ovvero la conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 (entrato in vigore il 17 ottobre 2024), recante «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», con decorrenza dal 15 novembre 2024, (per il testo originario del provvedimento...