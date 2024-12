LE NOVITÀ - Se c'è danneggiamento alle strutture basta solo la citazione diretta del Pm

La novità più significativa di tipo processuale riguarda la modifica all'articolo 550, comma 2, Cpp per "riallineare" i commi dell'articolo 635 Cp ivi richiamati onde rendere applicabile la citazione diretta a giudizio (senza "passere" per l'udienza preliminare) alle fattispecie di danneggiamento aggravato di cui all'articolo 635 Cp, sia a quella del nuovo comma 4, come definitivamente innestato dall'articolo 1 del decreto convertito (fatti commessi in danno del personale sanitario e ausiliario), sia a quella del previgente comma 3 (fatti commessi in occasione di manifestazioni pubbliche).