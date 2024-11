LE NUOVE PROCEDURE - Amministrazione e imprese private alleate contro gli attacchi ostili

L'articolo 31 («Proporzionalità e gradualità degli obblighi») anche al fine di mitigare l'impatto finanziario delle misure previste dal decreto, stabilisce che l'Agenzia, in qualità di Autorità nazionale competente NIS, adotti criteri di proporzionalità e gradualità nella definizione degli obblighi in materia di gestione del rischio di sicurezza cibernetica e di notifica di incidenti con tempi graduali per la implementazione di tali obblighi.