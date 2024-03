Le spese di manutenzione straordinaria non vengono rimborsate al comodatario

Contratto di comodato - Spese straordinarie non necessarie - Art. 1350 c.c. - Assenza di una domanda di rendiconto - Spese di ristrutturazione dell’immobile - Rimborso al comodatario - Escluso

In assenza di una domanda di rendiconto nessuno è in alcun modo tenuto a rifondere ai comodatari le spese di ristrutturazione dell’appartamento, giacché come tali non sono neppure dirette alla conservazione della cosa quale consegnata in dipendenza della stipulazione del comodato, ma al miglioramento ...