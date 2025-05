LE STAZIONI APPALTANTI E OPERATORI - La consorziata che esegue i lavori deve avere i requisiti in proprio

Con la modifica del comma 3, il Correttivo ha poi esteso anche ai consorzi fra società cooperative e a quelli tra imprese artigiane la previsione- che prima riguardava solo i consorzi stabili - secondo cui i requisiti generali degli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti, per tali intendendosi, dunque, non solo quelle dei cui requisiti si giova il consorzio stabile - che l'Adunanza Plenaria n. 5/2021 ha assimilato «all'impresa avvalsa (senza bisogno di dichiarazioni, soccorrendo la "comune struttura di impresa" e il disposto di legge)» - ma anche quelle che, nel costituire gli altri tipi di consorzi, vi fanno confluire i requisiti posseduti. La novella appare quindi coerente con la natura di detti soggetti, al cui interno le imprese operano come meri interna corporis