LE TECNICHE DI REDAZIONE - Maggiore specificità negli elementi evita il rischio delle contraddizioni

Le norme in esame, oltre a perseguire la chiarezza e la sinteticità, mirano a realizzare una sorta di "omogeneità" degli atti processuali, in particolare delle parti, così da agevolare il giudice nella lettura a trovare gli elementi che sono di volta in volta di suo specifico interesse: per questa ragione vengono dettagliatamente disciplinati anche i "criteri di redazione", cioè le modalità in cui il contenuto degli atti deve essere esposto ed articolato.