Legance con Big Mamma Group nell’apertura di Gloria, primo ristorante a Milano

Andrea Tortora, Alessandra Palatini









Legance ha assistito Big Mamma Group nell’apertura di Gloria il suo primo ristorante in Italia, a Milano, portando così complessivamente a 23 il numero dei ristoranti del gruppo, presente anche in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.



Il team di Legance ha affiancato per due anni Big Mamma nella realizzazione di questo progetto, con un team coordinato da Andrea Tortora della Corte e Alessandra Palatini. Il gruppo di lavoro ha compreso per gli aspetti societari e contrattuali Federica Toscano e Giovanni Manno, per quelli di diritto amministrativo Beatrice Ramelli, per i rilievi di natura giuslavoristica Emiliano Torresan e per le tematiche di natura fiscale Claudia Gregori. Lo studio ha lavorato in diretto coordinamento e con il supporto, per tutti gli aspetti dell’operazione, del general counsel di Big Mamma Group, Noémie Fort.