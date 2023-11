Legance, BonelliErede e macchi di Cellere Gangemi nel finanziamento di Ing a favore di una joint venture tra gr Value e Swiss Life asset managers per la realizzazione di tre impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Cristina Martorana, Giovanni Guglielmo, Matteo Patrignani









Legance ha assistito ING Bank Milano, ING Bank, succursale di ING DiBa, e SACE nel finanziamento “green loan”, parzialmente garantito da SACE, strutturato in linee per cassa e per firma del valore complessivo di oltre 140 milioni a beneficio di tre società create nell’ambito della joint venture tra il gruppo GR Value e Swiss Life Asset Managers per la realizzazione di due impianti eolici della potenza di circa 75,6 MW e 21,8 MW siti, rispettivamente, in località Lampino nei comuni di Ortanova, Stornara e Cerignola (FG), Puglia, e in Partanna e Castelvetrano (TP), Sicilia, nonché di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 7 MWp sito in Bondeno (FE), Emilia Romagna. L’impianto fotovoltaico di Bondeno e l’impianto eolico di Partanna venderanno l’energia elettrica prodotta mediante long term PPA con Edison, mentre l’impianto eolico sito in Lampino beneficerà del contratto per differenza con il GSE.



Per Legance ha agito un team composto dalla Senior Counsel Francesca Brilli, dal Counsel Antonio Gerlini e dagli Associates Federica Ferrua, Mattia Pillinini e Lavinia Melandri Schiralli con riferimento alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e alla negoziazione dei contratti di progetto e con un team guidato dalla partner Cristina Martorana, dal Managing Associate Lucio di Cicco e dai Senior Associates Alberto Tedeschi e Isabella Gisonna e dagli Associates Giacomo Vigotti, Giovanni Pratella e Simone Meo per quanto riguarda gli aspetti di diritto amministrativo, ivi inclusa l’attività di due diligence. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Senior Counsel Francesco Di Bari.



BonelliErede ha agito, in qualità di first counsel dei prenditori e degli sponsor, con un team multidisciplinare guidato dai partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e coordinato dall’associate Giovanni Guglielmo, coadiuvato da Esmeralda Olivari, Tommaso Muscarà e Gaia Agresti, con riferimento alla negoziazione e revisione dei contratti di finanziamento e della documentazione finanziaria e ancillare connessa ai medesimi, ivi inclusa la documentazione inerente i contratti di progetto. Gli aspetti di carattere regolatorio sono stati seguiti dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dell’associate Marilù Martoriello.



Macchi Di Cellere Gangemi ha agito, in qualità di second counsel dei prenditori e degli sponsor, con un team composto dal managing partner Claudio Visco, dal partner Matteo Patrignani e dal junior associate Luigi Colaleo con riferimento alla negoziazione e revisione dei contratti di finanziamento e della documentazione finanziaria e ancillare connessa ai medesimi, nonché con un team composto dai partner Francesca Bogoni, Mattia Peretti, Matteo Patrignani e dal junior associate Luigi Colaleo con riferimento alla negoziazione dei contratti di progetto, dei long term PPA e degli accordi diretti con gli appaltatori e con il PPA off-taker.



Per il gruppo Swiss Life Asset Managers ha lavorato all’operazione anche la direzione legale del gruppo, nella persona di Marusa Lahusen.



Gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati seguiti dallo Studio GSK Stockmann SA, con un team composto dal partner Andreas Heinzmann, dalla senior associate Hawa Mahamoud e dall’associate Christoforos Naziroglou.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ezilda Mariconda dello studio notarile Mariconda Chiantini di Milano.



Prothea ha agito in qualità di advisor finanziario di GR Value e Swiss Life Asset Managers con riferimento alla strutturazione e negoziazione del finanziamento e dei long term PPA con un team composto dal managing director David Armanini e dal Senior Director Tommaso Angela.



Elemens ha agito in qualità di market advisor con riferimento in particolare agli scenari di mercato e alla analisi e valutazione dei long term PPA agreement per l’impianto fotovoltaico di Bondeno e l’impianto eolico di Partanna con un team composto dal partner Andrea Marchisio e dall’Head of Power Market Salvatore Alessandro Casa.