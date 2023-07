Legance, DLA Piper , Molinari Agostinelli e Bonati nella composizione negoziata della Sampdoria

Filippo Chiodini, Alessandro Bonati, Francesco De Gennaro e Molinari Agostinelli









La società U.C. Sampdoria S.p.A., noto Club di calcio italiano, ha ottenuto l'iscrizione al campionato della stagione 2023/2024 nel contesto della procedura di composizione negoziata della crisi attivata lo scorso gennaio, che rappresenta un unicum nel panorama legale italiano essendo, infatti, la Sampdoria la prima società calcistica italiana ad accedere a tale strumento di prevenzione della crisi.



Il percorso di composizione negoziata ha consentito di salvaguardare la continuità aziendale e il titolo sportivo della squadra attraverso l'apporto di risorse economiche e finanziarie da parte dei nuovi investitori Gestio Capital, Aser Group Holding tramite il veicolo Blucerchiati S.r.l..



I profili legali dell'operazione sono stati coordinati, per la Società, dall'Avv. Antonio Romei, Senior Partner di Studio Legale BDL e già Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione.



Legance ha assistito la società U.C. Sampdoria S.p.A. con un team multidisciplinare coordinato dai partner Andrea Sacco Ginevri e Filippo Chiodini (in foto) e composto, per i profili restructuring e di diritto sportivo, dalla senior counsel Marialuisa Garavelli e dagli associate Eleonora Bozzoni Pantaleoni e Chiara De Filippi, e per i profili societari e contrattuali dalla managing associate Fabiana Giordano, dal senior associate Lorenzo Locci e dagli associate Piero Monacelli e Allegra Bernabei.



La società è stata inoltre assistita - quale advisor legale - dall'Avv. Alessandro Bonati (in foto) e - quale advisor finanziario - da PwC Italia che ha operato con un team guidato dai partner Fedele Pascuzzi e Michele Peduzzi, e composto dal senior manager Roberto Barbarulo, dalla manager Sara Alzetta e dall'associate Gianluca Berciga.



DLA Piper ha assistito gli investitori, Gestio Capital, Aser Group Holding e Blucerchiati con un team guidato dal partner Francesco De Gennaro (in foto), coadiuvato dagli avvocati Francesco Manzari e Francesco Barani.



Molinari Agostinelli ha assistito Banca Sistema, Macquarie Group, SACE, Istituto per il Credito Sportivo e gli altri istituti finanziatori con un team multidisciplinare guidato dai partner Riccardo Agostinelli (in foto) e Marco Leonardi e composto dal partner Daniele Migliarucci e dagli associate Alessandro Pallavicini ed Edoardo Testagrossa.