Legance e Bonellierede nell’acquisizione da parte di Italgas di acqua Campania

Francesca di Carpegna Brivio, Mariateresa Franzese, Germana Mentil

Italgas ha perfezionato l’acquisto dal Gruppo Veolia della partecipazione del 47,9% della società Acqua Campania, attualmente gestore dell’Acquedotto della Campania Occidentale su concessione della Regione Campania. Con questa operazione il Gruppo Italgas detiene complessivamente il 96,23% di Acqua Campania.

Italgas è stata assistita dal team legale in house di Italgas, guidato dalla general counsel, Germana Mentil e da Luca Bilello e Camilla Dejana, per gli aspetti legali M&A, insieme a Valentina Piacentini e Carlotta Datini per gli aspetti corporate affairs. Un supporto esterno è stato assicurato dallo studio Legance con un team composto da Alberto Giampieri, Mariateresa Franzese e Nicola La Cesa. I profili antitrust sono stati seguiti da Vito Auricchio, Jacopo Figus Diaz e Chiara La Monaca.

Il gruppo Veolia è stato assistito dal team legale in house, guidato dalla general counsel, Martina Beneventi, insieme alla legal counsel Alessia Siciliano, e da BonelliErede con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e dalla senior counsel Francesca di Carpegna Brivio, per i profili M&A, insieme all’associate Federico Schingo.