Legance e Clifford Chance nella partnership tra BCC ICCREA e Assimoco

Lorenzo De Rosa, Mariateresa Franzese, Giulio Pelizza

È stata perfezionata la partnership strategica tra il Gruppo BCC Iccrea e Assimoco nel comparto assicurativo ramo danni. Assimoco ha infatti acquisito da Iccrea Banca il 51% del capitale di BCC Assicurazioni, compagnia assicurativa dedicata all’offerta di prodotti di protezione nell’ambito del Gruppo BCC Iccrea. Il passaggio delle quote è l’atto conclusivo dopo la sottoscrizione degli accordi preliminari nel settembre 2023 e l’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Legance ha assistito Iccrea Banca con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello coadiuvato dal Counsel Lorenzo De Rosa (in foto) e composto, per i profili contrattuali e societari, dalla senior associate Mariateresa Franzese (in foto), dal senior associate Giovanni Marcarelli e dall’associate Giulia Galeota. I profili regolamentari sono stati curati dalla managing associate Armenia Riviezzo e dall’associate Claudia Comi.

Nell’operazione è stato coinvolto il team legale in house di Iccrea Banca, guidato dal general counsel Pierfilippo Verzaro, composto dalla Responsabile Legal M&A Angela Manica e dai colleghi Sara Diamante e Eugenio Mariani. Per il Gruppo BCC Iccrea l’operazione è stata coordinata da un team interno composto da Stefano Milani DG di BCC Servizi Assicurativi, Lorenzo Nosotti Responsabile M&A e dal collega Francesco Selleghini.

Clifford Chance ha assistito Assimoco e R+V Versicherung con un team composto dal partner Filippo Isacco, coadiuvato dall’associate Giulio Pelizza per gli aspetti Corporate. I profili regolamentari sono stati curati dal partner Lucio Bonavitacola, con il counsel Alberto Claretta-Assandri e l’associate Eleonora Negri, mentre quelli antitrust e golden power dal partner Luciano Di Via, con il senior associate Antonio Mirabile e il trainee lawyer Luca Borin.

Per il Gruppo Assimoco l’operazione è stata coordinata da Mirella Maffei, Direttore Business Development & Finance, e Marianna Carretta, Responsabile Finance. Per R+V Versicherung da Marc-Dominic Plomitzer, Britta Duerschlag, Andrea Saglietti e David Vetter del team International e M&A e da Olaf Reinicke del team Legal.