Legance e Dentons nel finanziamento ad Arrow Global per un resort in Sicilia

Francesca Iannò, Beatrice Zilio, Antida Cutuli

Legance ha assistito Arrow Global italia nella sigla di un contratto relativo a un finanziamento concesso da UniCredit e Banco BPM, assistiti dallo studio legale Dentons, per un resort localizzato in Sicilia nel “Triangolo del Barocco”.

Il progetto rientra nel piano di investimenti che il Gruppo Arrow italia ha in mente di porre in essere in Italia nei prossimi anni, con un focus particolare sull’hospitality, asset class ritenuta strategica e sostenuta da un macro trend positivo per il Bel Paese, sia nelle principali città sia in località di mare e montagna.

Legance ha agito con un team composto dalla senior counsel Beatrice Zilio, dai counsel Francesca Iannò e Riccardo Petrelli, e dall’associate Sofia Boffo.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Pierandrea Bonali, coadiuvato dalla counsel Antida Cutuli e dalla trainee Giulia Bellantoni, per gli aspetti relativi al finanziamento; nonché dal partner Jacopo Brambilla Sica, insieme al senior associate Giuseppe Gagliardo, per gli aspetti di diritto amministrativo.