Legance e Giliberti triscornia ottengono l’ok incondizionato dell’AGCM all’acquisizione di Pittarosso da parte di IQ-EQ con l’Advisory di Pillarstone

Pietro Merlino, Lodovico Montevecchi

Con decisione del 6 agosto, l’AGCM ha dato il via libera incondizionato all’acquisizione della catena retail di calzature PittaRosso da parte IQ-EQ Fund Management (Ireland) Limited con l’advisory di Pillarstone. IQ-EQ già controlla la catena concorrente Scarpe&Scarpe.

Nel procedimento di controllo delle concentrazioni dinanzi all’AGCM, IQ-EQ e Pillarstone sono stati assistiti da Legance, con un team composto dal partner Pietro Merlino e dalla senior counsel Guendalina Catti De Gasperi, e da Giliberti Triscornia e Associati, con il counsel Lodovico Montevecchi e l’associate Ilaria Di Pasquale.

Per Pillarstone il procedimento dinanzi all’AGCM è stato seguito dal General Counsel Silvio Cavallo.

Il provvedimento di autorizzazione incondizionata dell’operazione è giunto all’esito della c.d. Fase I, preceduta da una fase di pre-notifica. Nel corso del procedimento l’AGCM ha avuto modo di convincersi che, nonostante l’operazione desse luogo a sovrapposizioni orizzontali in numerose catchment area locali e abbia creato uno dei due maggiori player italiani nel settore di riferimento tanto in termini di fatturato quanto di numero di punti di vendita, la stessa non solleva reali criticità concorrenziali. Ciò anche sulla base di una definizione della dimensione geografica dei mercati locali interessati – parzialmente innovativa e in linea con le più recenti indicazioni della Commissione europea in materia – avanzata da IQ-EQ e fatta propria dall’AGCM.

L’autorizzazione dell’AGCM conclude quindi positivamente il lungo processo di concordato preventivo di PittaRosso.