Legance e GOP nel primo bond ibrido di Iren

Antonio Siciliano, Richard Hamilton

Legance e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza nell’emissione del primo prestito obbligazionario ibrido di Iren S.p.A.

Di durata perpetua, il prestito obbligazionario (rating BB+ per Fitch e BB+ per S&P) è di un importo complessivo di €500 milioni, con una cedola iniziale di 4,50%. Un consorzio di otto banche ha collocato il prestito obbligazionario, composto da Barclays Bank Ireland, BofA, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, ciascuna in qualità di Joint Lead Manager. Il prestito obbligazionario è quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

Legance ha assistito Iren con un team guidato dal partner Antonio Siciliano e composto da Alice Giuliano, Nicla Muscillo e Claudia Rossi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori con Riccardo Petrelli e Stefano Pesiri.

Gli aspetti legali e societari interni sono stati curati da Massimiliano Abramo e dai componenti della Direzione Affari Legali e Societari: Susanna Austa, Carlo Gorla e i loro collaboratori.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Carlotta Mastria. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla partner Francesca Staffieri e dalla managing associate Carmen Adele Pisani.