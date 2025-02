Legance e Green Horse per un finanziamento di 40 milioni di euro da parte di Unicredit a favore di Matrix Renewables

Isabella Gisonna, Giovanni Scirocco, Maria Teresa Solaro, Teresa Florio

Legance ha assistito UniCredit, in qualità, inter alia, di banca finanziatrice, structuring MLA, Global Coordinator & Bookrunner, issuing bank e agente, nell’ambito della strutturazione e negoziazione di un finanziamento, su base project finance, pari a circa 40 milioni di euro, a favore della Matrix Renewables Italy (III) S.r.l., facente parte del gruppo spagnolo Matrix Renewables, assistito da Green Horse Legal Advisory.

Il finanziamento è volto a finanziare la costruzione, lo sviluppo e la gestione di 6 impianti fotovoltaici, dislocati in diverse regioni d’Italia, detenuti da 6 società di scopo controllate al 100% da Matrix Renewables Italy (III) S.r.l., per una capacità installata complessiva di oltre 41MWp.

Legance ha assistito UniCredit per tutti gli aspetti di due diligence e di strutturazione, redazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team multidisciplinare di Energy & Infrastructure guidato dal partner Giovanni Scirocco, coadiuvato dal counsel Antonio Gerlini e dalla senior associate Isabella Gisonna, con il supporto dell’associate Francesca Occhi. Gli aspetti amministrativi e regolamentari sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana, dai senior associate Lorenzo Massaro e Lorenzo Tringali, con il supporto dell’associate Giulia Gandolfo, mentre i profili fiscali sono stati curati dall’associate Melania Giorgio.

La società Matrix Renewables Italy (III) è stata assistita da Green Horse Legal Advisory con un team composto dal partner Andrea Gentili, dalla partner Maria Teresa Solaro che, coadiuvata dalla senior associate Teresa Florio e dal junior associate Andrea Oddo, ha seguito tutte le attività e fasi relative alla strutturazione dell’operazione e alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Gli aspetti amministrativi e regolatori sono stati seguiti dalla partner Celeste Mellone, dalla senior associate Giulia Guidetti, la quale ha seguito tutta la fase di sviluppo dei progetti supportando la società in tutti gli aspetti regolatori e di real estate propedeutici al raggiungimento della relativa cantierabilità, e dalla junior associate Chiara Grotto.

Gli aspetti legali e finanziari dell’operazione sono stati seguiti dal team legale e finanziario interno del gruppo spagnolo composto da Nicolas Navas (Chief Financial Officer), Mercedes Domecq (Head of Legal), Silvia Zunzunegui (Head of Structured Finance Europe & Latam), Antonio Paese e Sofia de Oriol.