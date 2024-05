Legance e Travers Smith nell’offerta per l’acquisto di Tyman e della sua controllata Giesse

Marco Gubitosi, Paolo Antonio Mulas

Legance ha assistito, per i profili di diritto italiano, Quanex Building Products Corporation, società quotata presso la New York Stock Exchange, nell’operazione relativa all’offerta in cash e azioni supportata da Tyman plc avente ad oggetto l’acquisto dell’intero capitale sociale della medesima Tyman, società quotata presso la London Stock Exchange che detiene anche l’intero capitale di Giesse S.p.A., società con sede a Budrio (Bologna) specializzata nella produzione di accessori per porte e finestre. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive ed è previsto nella seconda metà del 2024.

Legance ha agito con un team multidisciplinare composto dai soci Filippo Troisi e Marco Gubitosi, dal counsel Paolo Antonio Mulas, dalla managing associate Marianna Consiglio e dalle associates Cristina Ricci ed Elettra Prati per i profili corporate/contrattuali e di coordinamento della due diligence.

Travers Smith LLP ha agito come consulente legale di diritto inglese di Quanex con riferimento all’operazione.