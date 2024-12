Legance con Espansione Group nella vendita a EssilorLuxottica

Marianna Consiglio, Diego Valenti

Legance ha assistito l’attuale compagine societaria e il management di Espansione Group, azienda italiana pioniera nel settore med-tech, nel signing relativo alla vendita dell’intero capitale a EssilorLuxottica.

Espansione Group è specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medici non invasivi per la diagnosi e il trattamento delle malattie della superficie oculare e della retina, con questa acquisizione EssilorLuxottica rafforza il suo portafoglio di soluzioni di alta qualità per la cura della vista e tecnologie medicali certificate con soluzioni innovative per il trattamento della sindrome dell’occhio secco e di altre patologie.

L’operazione è soggetta alla revisione normativa locale e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Il team di Legance è stato coordinato dal partner Marco Sagliocca, con Marianna Consiglio, Diego Valenti e Irene Manta per i profili corporate.

Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori, i profili labour dal senior counsel Marco D’Agostini e quelli IP da Alessandra Ottolini.

Il partner Andrea Iovino con il senior associate Francesco Ludergnani di BLF Studio Legale hanno assistito il socio venditore Rodolfo Pomar.

Lo Studio Massimiliano Gottardi ha, inoltre, agito in qualità di advisor fiscale mentre Analisi Spa quale advisor finanziario con Maurizio Magri, Andrea Bellegati e Francesco Antolini.