Legance nel finanziamento a Blunova

Legance – Avvocati Associati ha prestato assistenza a un pool di banche, composto da BNL BNP Paribas (Banca Agente) e BPER Banca S.p.A., nell'ambito di un finanziamento a Blunova S.r.l. (Gruppo Carlo Maresca S.p.A.) in relazione allo sviluppo di un impianto fotovoltaico di potenza in DC pari a 80,224MWp e in AC pari a 60MW, nel Comune di Augusta (Sicilia).



Il team di Legance, composto dal partner Giovanni Scirocco, dal managing associate Giuseppe D'Amore e dall'associate Livia Monfrecola, ha assistito le banche finanziatrici per tutti gli aspetti di strutturazione, negoziazione, stesura e perfezionamento della documentazione finanziaria. I profili fiscali sono stati curati dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla senior associate Chiara Scala.



Blunova si è avvalsa della consulenza dell'Avv. Dario Barbetta, responsabile legale del Gruppo Carlo Maresca, che ha curato lo sviluppo del progetto e la definizione dei documenti finanziari.