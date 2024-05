Legance con UniCredit, BPER e SACE per la strutturazione di un Green Loaper Chiron Energy Legance ha assistito UniCredit, in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring MLA, banca finanziatrice e banca hedging, BPER Banca, in qualità, inter alia, di MLA, banca finanziatrice, banca hedging e agente, e SACE nella strutturazione e negoziazione di un finanziamento, su base project finance, di Euro 30 milioni in favore di Chiron Energy SPV 16, società controllata da Chiron Energy Capital