LegisLAB nella cessione della maggioranza di Olbia Calcio a SwissPro Promotion

Alberto Porzio









LegisLAB ha prestato assistenza legale lato parte venditrice nell’ambito della cessione in favore di SwissPro Promotion delle quote di Olbia Calcio 1905 S.r.l. rappresentative del 70% del capitale sociale della società gallurese partecipante all’attuale campionato di terza divisione professionistica.



Lo Studio, con un team composto dal founding partner Alberto Porzio (in foto) e dai senior associate Nicolò Bellavitis e Gianluca Medina, ha curato tutti gli aspetti legali dell’operazione.



La parte acquirente è stata assistita da Luigi Paganelli, avvocato cassazionista del Foro di Monza dello studio omonimo.