Legittima la clausola di recesso ad nutum

È legittima la clausola dello statuto di società per azioni non quotata che attribuisce al socio il diritto di recesso ad nutum, ossia il diritto di fuoriuscire dalla società (ottenendo la liquidazione delle sue azioni al loro valore corrente) a insindacabile giudizio del socio stesso, esercitabile in qualsiasi momento del periodo di durata della società, anche se costituita a tempo determinato.

Lo decide la Cassazione nella sentenza 2629/2024 di ieri, in riforma di una contraria pronuncia del tribunale...