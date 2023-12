Lexant a fianco del Gruppo Adecco per l’adeguamento whistleblowing

Nicola Traverso, Debora Colombo

Con l’entrata in vigore lo scorso marzo del decreto legislativo n. 24/2023 in tema whistleblowing, The Adecco Group, piattaforma multibrand di consulenza e soluzioni HR per il mondo del lavoro, si è adeguata alle previsioni delle norme, conformando il canale di segnalazione interno, che è stato reso pubblico e immediatamente reperibile sui siti internet del Gruppo e all’interno della intranet aziendale. E’ stato anche nominato un apposito comitato di gestione delle segnalazioni, per garantire l’autonomia e l’indipendenza del processo di segnalazione, accanto a procedure volte a garantire la massima riservatezza. “Per i Gruppi la normativa lascia ancora un vuoto, penalizzando le aziende, come la nostra, che già virtuosamente si erano dotate di un canale. Abbiamo quindi adeguato il canale informatico preesistente, già conosciuto da dipendenti, candidati, fornitori e tutte le terze parti che potrebbero voler segnalare un illecito”, commenta Debora Colombo, Senior Manager Integrity & Compliance Department di The Adecco Group, alla guida del team interno che ha seguito il progetto con il supporto legale di Lexant SBtA, con il partner avv. Nicola Traverso e l’avv. Gerardo Giso, per gli aspetti e le valutazioni di conformità alle novità normative.

“Un progetto che ha richiesto un’attenzione e una cautela particolari proprio per inserirlo all’interno della cornice del complessivo sistema di segnalazione di illeciti già avviato dal cliente a livello globale – conclude Nicola Traverso, Partner di Lexant SBtA – In Adecco abbiamo trovato un interlocutore professionale e competente: insieme abbiamo raggiunto un ottimo risultato, anche in anticipo rispetto ai tempi previsti dal decreto”.