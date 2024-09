Lexellent rafforza il team Corporate Governance & Compliance con l’ingresso di Elena Casagrande

Elena Casagrande

Lexellent continua il suo percorso di crescita con l’ingresso dell’avv. Elena Casagrande in qualità di Of Counsel. Casagrande collaborerà principalmente con il Dipartimento Corporate Governance & Compliance dello studio, offrendo assistenza alle imprese in ambito contrattualistico e societario, di operazioni straordinarie, compliance aziendale e questioni di proprietà intellettuale, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Elena Casagrande vanta una carriera di rilievo in studi legali internazionali, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Head of Legal in una società di primo piano nei settori dell’editoria e dell’audiovisivo. In questo contesto, ha svolto anche il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza e referente per la compliance normativa.

“Questo nuovo ingresso, che segue di poco quello dei giuslavoristi Leardi, Sartori e Ramella, segna un ulteriore passo nella strategia di crescita di Lexellent, mirata a consolidare la nostra posizione come partner di riferimento su tematiche strategiche per le aziende”, ha commentato la Managing Partner Giulietta Bergamaschi.

“La vasta esperienza di Elena Casagrande, maturata in ambiti operativi diversi e a contatto con professionisti di varie competenze, la rende una risorsa preziosa per il nostro team. Con la sua visione strategica e l’approccio orientato al problem solving, siamo sicuri che contribuirà significativamente al proseguimento dello sviluppo del nostro dipartimento e di Lexellent” , ha concluso Ugo Ettore Di Stefano, partner e responsabile del dipartimento.