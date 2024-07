Lexia assiste Greengo s.r.l. nella partnership con Astrea energia per lo sviluppo di due progetti solari ad alto valore tecnologico in

LEXIA ha assistito GreenGo S.r.l. - operatore con una consolidata esperienza nel settore e con sviluppi in corso per circa 1,8 GW - nella strutturazione di un’operazione con Astrea Energia, società con forte focus sullo sviluppo di impianti solari utility scale, in merito allo sviluppo di due progetti solari dall’alto valore tecnologico nella Regione Lombardia.

Trattasi, in particolare, di progetto fotovoltaico di circa 3,5 MW (su una ex-cava), già autorizzato e con COD previsto entro nel primo semestre del 2025, e di un progetto solar flottante di circa 5 MW, prossimo all’avvio in autorizzazione.

Le predette iniziative rappresentano, come dichiarato dal membro del CdA di GreenGo, Ing. Fabio Amico, “la conferma dell’approccio di GreenGo S.r.l. verso l’applicazione della multi-tecnologia nel settore delle rinnovabili” e, come dichiarato dalla Dott.ssa Maria Sabella, co-founder di Astrea Energia, “un’importante collaborazione con GreenGo, uno dei principali operatori del settore anche in prospettiva di rafforzare la nostra presenza nel Nord-Italia che ad oggi si attesta a progetti per complessivi 300 MW”.

Lo Studio, con un team composto dal Partner Marco Muscettola e dall’Associate Matteo Vagnoli ha prestato assistenza in favore di GreenGo S.r.l per quanto attiene - inter alia – la strutturazione della predetta operazione, mentre per Astrea ha agito un team guidato dalla Founder Maria Sabella.