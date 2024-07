LEXIA, Cristian Fischetti entra alla guida del nuovo TEAM di crisi d’impresa e DIstressED M&A

Cristian Fischetti

LEXIA continua a crescere con l’apertura, presso la sede di Milano, di un nuovo team dedicato a Crisi d’Impresa, Procedure Concorsuali e Distressed M&A. A guidare questa squadra sarà l’avvocato Cristian Fischetti, che entra a far parte dello studio in qualità di Partner.

Cristian Fischetti vanta oltre 18 anni di esperienza nel campo della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali, con un focus specifico sulla composizione negoziata della crisi, sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, sui piani attestati di risanamento, sui concordati preventivi e sulle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in difficoltà.

Fischetti assiste fondi e istituzioni finanziarie negli investimenti in società in crisi, attraverso operazioni di turnaround e distressed M&A, anche tramite nuova finanza. Si occupa inoltre di cessioni e acquisti di crediti UTP/NPL, sia portafogli che single name, nonché di contenzioso fallimentare (in particolare, azioni revocatorie). È iscritto nell’Elenco degli Esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Francesco Dagnino, Managing Partner di LEXIA, ha commentato: “L’ingresso di Cristian rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di LEXIA verso un’offerta di servizi completa. Con la sua esperienza, saremo in grado di rispondere tempestivamente ai bisogni dei clienti, prevenire il più possibile situazioni di difficoltà e instabilità economica dell’azienda, ma anche accompagnare l’impresa nel delicato momento della crisi, tutelandone al massimo gli interessi.”

“LEXIA è una realtà professionale vivace, molta della sua clientela opera in settori d’avanguardia, sarà stimolante lavorare insieme” – ha chiosato Cristian Fischetti