Lexia e Orrick nell’acquisizione di Newsoft da parte di Tas

Francesco Dagnino, Luigi Colombo









Lexia ha assistito TAS S.p.A. (Gruppo TAS), società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie e attiva anche in Europa e negli Stati Uniti d’America, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’azienda pugliese Newsoft, assistita da Orrick, un importante passo verso l’espansione dei servizi di TAS e la promozione dell’innovazione nel Mezzogiorno.



Fondata nel 2004, Newsoft è una società attiva in diversi settori, tra cui la produzione di software, la ricerca di nuove tecniche di gestione delle informazioni, la progettazione e realizzazione di sistemi informativi, studi di fattibilità, automazione industriale e robotica, formazione ed addestramento di personale, sviluppo di sistemi di controllo e di gestione, consulenza nel campo informatico e servizi di elaborazione dati.



Il Gruppo TAS si è avvalso dell’assistenza di Lexia, legal advisor che ha gestito tutti gli aspetti legati alla due diligence, alla redazione e alla negoziazione della documentazione contrattuale. Il team è stato guidato dal Managing Partner Francesco Dagnino, con il Counsel Fabio Luongo e gli Associate Stefano Corrà e Andrea Peruzzo.



Il Gruppo TAS è stato inoltre supportato da KPMG in qualità di financial advisor.



Newsoft è stata assistita da Orrick, legal advisor con un team guidato dal Senior Counsel Luigi Colombo, e da Lucciola & Partners per gli aspetti finanziari.