Lexia con Neulabs nell’acquisizione di Pentra









Lexia ha assistito il gruppo Neulabs S.r.l., piattaforma innovativa specializzata nell’acquisto, nella creazione e nello sviluppo di brand D2C a livello internazionale, nell’acquisizione della società Pentra GmbH.



Pentra GmbH ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 6,2 milioni di euro e più di 300.000 prodotti venduti in tutto il mondo e detiene diversi marchi di proprietà in vari settori che spaziano dall’ambito dei giocattoli per bambini a quello dei prodotti per la disinfestazione domestica.



L’acquisizione di Pentra GmbH rappresenta l’ingresso di Neulabs nel mercato tedesco e si inserisce nel quadro strategico di ampliamento del proprio portafoglio di brand digitali e D2C.



Lexia ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione con un team guidato dal Managing Partner Francesco Dagnino, dal Counsel Fabio Luongo e dall’Associate Stefano Corrà.

Neulabs è stato inoltre assistito dallo studio legale tedesco SLB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in qualità di local counsel, con un team guidato dalla Partner Sandra Bendler-Pepy