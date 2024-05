Lexia con Sienna investment managers per il Direct Lending in Italia dei fondi Sienna Sustainable infra Debt III e F2E

Angelo Messore

LEXIA ha assistito Sienna Investment Managers in relazione all’ottenimento del nulla osta della Banca d’Italia per l’avvio dell’operatività di direct lending in Italia di due fondi di credito dedicati a investimenti sostenibili.

Sienna Investment Managers è un asset manager pan-europeo con più di 34 miliardi di asset in gestione, che vanta un’esperienza significativa nel settore del real estate, del private debt, del private equity e del venture capital. Il gruppo è particolarmente attivo nella promozione di soluzioni di investimento volte a finanziare l’economia reale con un’ottica di medio-lungo termine, con particolare riferimento a progetti legati a tematiche ESG e di sostenibilità ambientale.

Il primo dei due fondi che sono stati autorizzati a prestare attività di direct lending in Italia è il comparto SID3 del RAIF lussemburghese denominato Sienna Sustainable Infra Debt III, in procinto di essere autorizzato a operare come ELTIF. Il fondo finanzia progetti infrastrutturali con un obiettivo di sostenibilità.

Il secondo fondo è un fonds de financement spécialisé di diritto francese denominato F2E, gestito da Sienna AM France. Il fondo finanzia progetti di efficientamento energetico (es. low-carbon mobility, miglioramento dell’efficienza energetica, autoconsumo, etc.) di imprese stabilite nel territorio europeo.

Entrambi i fondi sono classificati come fondi con un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell’articolo 9 dell’SFDR.

LEXIA, con un team composto dal Partner Angelo Messore, dal Counsel Pietro Massimo Marangio e dall’Associate Gabriel Zurlo Sconosciuto, ha seguito gli aspetti legali e regolamentari legati al processo di nulla osta con la Banca d’Italia e di avvio dell’operatività in Italia. I profili di diritto francese sono stati seguiti dallo studio legale Kramer Levin Naftalis & Frankel, con un team guidato dal Partner Gilles Saint Marc e composto anche dal Counsel Tristan Bonneau, mentre i temi di diritto lussemburghese sono stati curati dallo studio Bonn Schmitt con il Partner Alex Schmitt.