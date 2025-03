Lexroom.ai in un round di investimento guidato dal fondo belga Entourage: gli Studi

Paola Cairoli, Filippo Camerada, Luca Rossi Provesi

Lexroom.ai, startup di intelligenza artificiale applicata al settore legale, annuncia la chiusura di un seed round da 2 milioni di euro guidato dal fondo belga Entourage. Il round è stato altresì sottoscritto da nuovi investitori come il fondo VC svizzero Verve Ventures e lo statunitense Banyan Ventures, oltre che da alcuni angel investors tra i quali Joe Zadeh, ex VP Product di Airbnb e ex Head of Airbnb Experiences. Continua anche la partecipazione di investitori attuali, tra cui Vento Ventures e X-Equity con advisor FNDX, già investitori nella startup.

Giovannelli e Associati ha assistito Lexroom.ai con un team guidato dal partner Gianvittorio Giroletti Angeli e composto dalla senior associate Paola Cairoli e dall’associate Filippo Camerada.

PedersoliGattai ha assistito il fondo belga Entourage con un team coordinato dal partner Luca Rossi Provesi assistito dagli associate Lucio Caruso e Yassine Baba Khouya.