Licenziamento per giusta causa e onere della prova in caso di pluralità di addebiti

Licenziamento per giusta causa - Pluralità di addebiti - Idoneità delle singole contestazioni a giustificare il recesso - Sussistenza - Valutazione complessiva dei singoli episodi - Necessità - Onere della prova.

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è il datore di lavoro a dover provare...