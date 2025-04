Licenziamento per giusta causa: irrilevante la qualificazione penale dei fatti addebitati disciplinarmente

Licenziamento per giusta causa - Abusivo impossessamento di beni aziendali - Determinazione dell’illecito - Qualificazione penale - Irrilevanza - Negazione dell’elemento essenziale della fiducia - Necessità.

In tema di licenziamento del lavoratore per abusivo impossessamento di beni aziendali per la determinazione della consistenza dell’illecito non rileva, di regola, la qualificazione fattane dal punto di vista penale e, in particolare, se l’illecito integri il reato consumato di furto o appropriazione...