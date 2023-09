Linklaters assiste Nestlé nell'acquisizione di Solgar Italia Multinutrient S.p.A

Giorgio Fantacchiotti, Mariasofia Ricci e Luisa Melara









Linklaters ha assistito Nestlé Italiana S.p.A. in relazione all'acquisizione di Solgar Italia Multinutrient S.p.A., distributore esclusivo di integratori e nutraceutici a marchio Solgar in Italia. Il completamento dell'operazione è previsto entro la seconda metà del 2023 ed è soggetto all'approvazione delle autorità competenti. A seguito dell'ingresso di Solgar Italia Multinutrient nel gruppo Nestlé Italiana, la gestione del relativo business sarà affidata alla divisione italiana di Nestlé Health Science, che ha già in portafoglio una gamma di prodotti per l'integrazione alimentare.



Il team cross-practice di Linklaters è stato guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti, coadiuvato, con riferimento agli aspetti corporate, dalla managing associate Mariasofia Ricci e dagli associate Marco Buffon e Giulia Bordin. Il team composto dal partner Lucio d'Amario, dal managing associate Matteo Farneti, dagli associate Gaia Bozzolan e Mattia Gilioli si è occupato dei profili antitrust dell'operazione. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dalla counsel Federica Barbero e dalla managing associate Mara Ruberto.



Lo studio legale Pinelli Avvocati ha assistito Solgar Italia Multinutrient con un team guidato dalla partner Luisa Melara, coadiuvata, con riferimento agli aspetti di revisione delle clausole contrattuali relative al meccanismo di aggiustamento del prezzo, da Grant Thornton Financial Advisory Services, con l'Associate Partner Antonio Aiuto, e, con riferimento agli aspetti tributari e finanziari dal dott. Riccardo Piubelli di Padova. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal counsel Valerio Berti.