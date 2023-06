Linklaters e Chiomenti nell'emissione del primo European Covered Bond (Premium) italiano da parte di UniCredit S.p.A.

Dario Longo, Lorenzo Dal Canto, Gregorio Consoli e Benedetto La Russa









Linklaters ha assistito, in qualità di drafting counsel, UniCredit S.p.A. in relazione all'emissione di due serie di obbligazioni bancarie garantite (premium) per un ammontare totale pari a €3 miliardi.



I covered bonds sono stati emessi nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite di UniCredit S.p.A. e rappresentano i primi European Covered Bond (Premium) ad essere emessi in Italia in conformità con la nuova normativa italiana in materia di emissione di covered bond. Le obbligazioni sono quotate sul Luxembourg Stock Exchange.



Linklaters ha agito con un team composto dal Partner Dario Longo, dal Counsel Lorenzo Dal Canto, dall'Associate Laura Tarenzi e dal Trainee Umberto Cairello.



Chiomenti ha assistito UniCredit Bank AG e gli altri dealers con un team composto dal Managing Partner Gregorio Consoli, dal Partner Benedetto La Russa e dall'Associate Carla Iencarelli.