Linklaters nel finanziamento in favore di Metra – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A.

Marco Carrieri









Linklaters ha assistito il pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. (ciascuna in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger), BPER Banca S.p.A. (in qualità di Bookrunner e Mandated Lead Arranger) e Société Generale S.A. (in qualità di Mandated Lead Arranger) che hanno erogato un finanziamento term e revolving in favore di Metra – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A., società controllata dal fondo di private equity KPS Capital Partners, e nel cui contesto Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce anche in qualità di agent e security agent.



Il team è stato coordinato dal partner Diego Esposito e dal counsel Marco Carrieri (in foto) e composto dall’associate Filippo Nola e dalla trainee Federica Subba per gli aspetti legati al finanziamento, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per i profili fiscali, e coadiuvato dal partner Mees Roelofs e dagli associate Karel Nihom e Yenny Mak (tutti dell’ufficio di Amsterdam) per gli aspetti di diritto olandese e dal partner Philip W. Lee dell’ufficio di New York per gli aspetti di diritto americano.