Lipani continua a crescere nel contenzioso civile con due nuovi ingressi

Gianni Cicconi, Luigi Maria Condemi

Lo Studio legale Lipani comunica l’ingresso di Gianni Cecconi e Luigi Maria Condemi, entrambi nel team di contenzioso civile ed entrambi nella sede romana.

Gianni Cecconi, classe 1993, è iscritto dal 2020 all’Ordine degli Avvocati dello Stato federale della Florida “Florida Bar”, l’associazione integrata degli avvocati dello stato della Florida (Stati Uniti). Ha maturato esperienza nell’ambito del contenzioso civile vertente in materia di diritto bancario e oggi da Lipani si occupa di contenzioso commerciale e societario.

Luigi Maria Condemi, classe 1994, laureato con lode presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha, dapprima, collaborato in uno studio nazionale in ambito di diritto societario, nel real estate e nel litigation, maturando una significativa esperienza nell’ambito del contenzioso civile, del real estate e della contrattualistica d’impresa, avendo assistito società quotate presso il FTSE MIB di Borsa Italiana. In Lipani, si occupa prevalentemente di contenzioso civile commerciale e societario, anche con profili cross-border, e di procedimenti arbitrali, fornendo assistenza e consulenza alle imprese, nazionali e multinazionali, anche nella fase stragiudiziale.

“Con l’ingresso di Gianni e Luigi – afferma Silvia Cossu, Equity Partner Studio LIPANI – diamo ulteriore attuazione al progetto di crescita dello studio, diretto ad assicurare un’assistenza ancora più stringente sulle questioni di interesse per i nostri clienti. Gianni, peraltro, ammesso al Florida Bar ha acquisito una spiccata sensibilità nella gestione degli interessi della clientela internazionale, mentre Luigi, di formazione più tradizionale, ha un animo da litigator che non può mancare a chi, come noi, è impegnato nella quotidiana gestione di contenziosi di alto profilo. E’ un piacere dare il benvenuto a due giovani colleghi e al loro entusiasmo”.