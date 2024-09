LE PROCEDURE DI ESECUZIONE - Liste di attesa per ingresso in Rems, le modifiche lasciano nodi irrisolti

La nuova disciplina appare poco consistente quanto all'obiettivo perseguito (nessuna sanzione processuale è prevista in caso di mancato rispetto dei termini ivi indicati) e, soprattutto, appare di dubbia utilità poiché individua, erroneamente, l'aspetto critico del sistema di esecuzione delle misure di sicurezza per soggetti psichiatrici nella (presunta) lentezza della procedura di accertamento della pericolosità sociale da parte della magistratura di sorveglianza laddove – come è noto a tutti gli operatori – il vero problema si pone, piuttosto, a valle di tale accertamento, per l'insufficiente numero di posti nelle Rems che provoca il grave fenomeno delle liste di attesa per l'ingresso nelle strutture sanitarie di soggetti (attualmente qualche centinaio di persone) nei cui confronti il giudice di sorveglianza si è già espresso.