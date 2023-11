Lite sulla scuola del figlio, non basta la vicinanza a casa per cambiare sede di Antonino Porracciolo

Nella scelta dell’istituto va considerato solo l’interesse del minore









Nella scelta del plesso scolastico che deve frequentare il figlio di genitori separati va preso in considerazione unicamente il superiore interesse del minore. Quindi, non si giustifica lo spostamento di sede richiesto dalla madre per la sua maggiore comodità, se non è dimostrata anche un’obiettiva utilità per il figlio. Lo afferma il Tribunale di Perugia (presidente Roberti, relatore Miccichè) in un’ordinanza depositata lo scorso 9 luglio.

La decisione conclude un procedimento proposto in base all’articolo 337-ter, comma 3, del Codice civile, che, per il caso di disaccordo dei genitori, attribuisce al giudice il potere-dovere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli relative, fra l’altro, all’istruzione. Nella vicenda in esame, il contrasto riguardava, innanzitutto, la richiesta della madre di trasferire il figlio di quasi otto anni da una sede all’altra del medesimo istituto comprensivo.

Nel respingere l’istanza, il collegio osserva che la domanda si fonda sulla «considerevole distanza» tra il quartiere in cui si trova l’abitazione della donna, e nella quale anche il figlio risiede e vive a settimane alterne, e quello in cui è situata la scuola; quindi, aggiunge che nel ricorso non è contenuto alcun argomento che faccia ritenere che il trasferimento risponda all’interesse del minore.

L’ordinanza rileva che i due plessi hanno lo stesso dirigente scolastico, condividono metodo e approccio educativo e il bambino non aveva manifestato difficoltà nell’apprendimento e nelle relazioni con gli insegnanti e i compagni. Dunque, «sarebbe del tutto ingiustificato lo spostamento dall’una all’altra sede della stessa scuola, attuato nel mezzo del ciclo di scuola primaria», perché ciò imporrebbe al minore di cambiare ambiente, contesto e amici, senza arrecargli alcun apprezzabile vantaggio. Sicché – conclude il Tribunale – «la sola maggiore comodità per la madre, nella totale assenza di qualunque elemento obiettivo di conformità all’interesse del minore, non può giustificare il chiesto trasferimento».

Il Tribunale si pronuncia anche su un altro punto che divideva i genitori, ovvero l’esercizio della pratica sportiva del figlio. Infatti, chiarito che il contrasto non può essere risolto ricorrendo all’ascolto di un minore di neanche otto anni, il collegio osserva che a quell’età «è possibile che i desideri siano mutevoli e condizionati, non tanto dalla autentica e naturale predisposizione per l’uno o l’altro sport, quanto dal contesto amicale, da ciò che si sente dire dalle persone vicine, dalla curiosità di provare e di cimentarsi». Così il Tribunale ritiene che risponda all’interesse del bambino l’iscrizione a corsi di atletica, giacché quella pratica sportiva può essere esercitata in due diverse società operanti nei comuni in cui risiedono i genitori.