Littler con Gruppo Esprinet nella nascita di Zeliatech

Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha annunciato la nascita di Zeliatech, società controllata al 100%, che si pone sul mercato come primo tech green distributor Europeo.

Zeliatech, che ha la missione di sviluppare un mercato adiacente a quello della capogruppo, quello della double transition, digitale e green, è attiva nella distribuzione, vendita e noleggio di soluzioni smart per il fotovoltaico, soluzioni di ricarica per e-Mobility, lo Smart Building, il green data center e, in futuro, anche i servizi correlati e a valore aggiunto.

Littler, con il partner avv. Edgardo Ratti ed il team composto dall’avv. Elena Guerrera ed Elisabetta Rebagliati, ha assistito Esprinet come advisor legale per tutti i profili di diritto del lavoro ed in particolare per il passaggio di risorse umane e competenze in Zeliatech.