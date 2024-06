Littler con Gruppo Esprinet per V-Valley

Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha annunciato la trasformazione di V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione delle Advanced Solutions, da commissionaria di vendita a società operativa in grado di intrattenere rapporti contrattuali con i suoi partner. E’ questo l’importante cambiamento che ha interessato V-Valley che, costituita nel 2011 come divisione di Esprinet, è diventata player di riferimento nel Sud Europa nella distribuzione di soluzioni ad alto valore aggiunto e si candida oggi a rafforzare ulteriormente la propria posizione.

Questo passaggio è perfettamente in linea con la strategia del Gruppo che prevede un modello di business basato su diverse company complementari – Esprinet, V-Valley e Zeliatch - volte a soddisfare le esigenze specifiche di mercati differenti.

Littler, con il partner avv. Edgardo Ratti ed il team composto dall’avv. Elena Guerrera ed Elisabetta Rebagliati, ha assistito Esprinet come advisor legale per tutti i profili di diritto del lavoro ed in particolare per il passaggio di risorse umane e competenze in V-Valley.

