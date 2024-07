Lizard Renewables con LegisLAB nell’acquisizione di un progetto fotovoltaico da 8MW

Daniele Iorio

LegisLAB, con l’equity partner Daniele lorio, con un team composto dal senior associate Nicolò Bellavitis e dalla trainee Serena Schiavone, ha assistito Lizard Rewenables S.p.A. nell’acquisizione totalitaria delle partecipazioni della società N.V. Fotovoltaico Labico S.r.l., titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di quasi 8MW nel Comune di Labico (RM).

Lizard Rewenables S.p.A., primario operatore per lo sviluppo di fonti rinnovabili, continua dunque le proprie acquisizioni nel settore, confermando il trend di costante crescita.

Queste le parole di Marco Salvato, direttore generale di Lizard Rewenables S.p.A., “I recenti dati pubblicati da Eurostat segnalano che lo scorso anno le energie rinnovabili sono diventate la principale fonte di elettricità nell’UE, come da dati recentemente pubblicati da Eurostat. In questo contesto Lizard Renewables si propone di avere sempre di più un ruolo da leader con una pipeline di oltre 5 GW tra fotovoltaico, eolico e bess. La nostra mission è fornire il massimo contributo alla crescita delle energie pulite sia per contenere i cambiamenti climatici, sia per sostenere lo sviluppo industriale attraverso prezzi dell’energia maggiormente competitivi”.