Lo spoil system nelle società a partecipazione pubblica

Il sistema delle spoglie (anche noto come spoil system) è un meccanismo di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali per cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il soggetto titolare dell’incarico e attinenti esclusivamente al rinnovo dell’organo politico. Il quesito, sul quale si è pronunciata la Magistratura contabile, verte sulla equiparabilità o meno dell’incarico di amministratore di società a partecipazione pubblica a quello dirigenziale apicale, con tutte le conseguenze...

