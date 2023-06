Lo Studio Campeis advisor legale di Pratic F.lli Orioli SpA e dei suoi azionisti nell'ingresso nel Gruppo francese StellaGroup

Pratic, fondata nel 1960 dalla famiglia Orioli e con sede a Fagagna (Udine), ha 300 dipendenti ed è un marchio riconosciuto come leader a livello internazionale per il design ricercato, la qualità senza compromessi e le soluzioni tecnologiche innovative dei suoi prodotti









Lo studio legale Campeis ha assistito Pratic F.lli Orioli SpA ("Pratic") - tra i primi produttori in Europa di protezioni solari outdoor, in particolare di pergole e tende da sole del segmento premium – nell'ingresso in StellaGroup SAS ("StellaGroup") - uno dei principali produttori europei di chiusure per finestre, di sistemi di accesso per edifici e di protezioni solari outdoor.

A seguito dell'operazione il già vicepresidente di Pratic, Edi Orioli, assume il ruolo di amministratore delegato.

StellaGroup, con sede a Tolosa (Francia), strutturato su tre divisioni - Window Closure, Access e Outdoor, ha una estesa base industriale in Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna e ora anche in Italia. Nel 2022 StellaGroup ha realizzato un fatturato di oltre 640 milioni di euro impiegando circa 2.500 persone.

Lo Studio Campeis ha assistito Pratic e i suoi azionisti con un team composto dal Partner Massimiliano Campeis e dall'Of Counsel Francesco Belletti.