Lo Studio Eptalex - Garzia Gasperi & Partners apre il nuovo "Dipartimento Innovazione"

Luca Marasco









Lo Studio Legale Eptalex Garzia Gasperi & Partners presenta il nuovo Dipartimento Innovazione che, in collaborazione con alcune società di servizi, fornisce assistenza legale e fiscale nei campi della trasformazione digitale, environmental social governance, compliance, Information Technology e cybersecurity.



Il dipartimento innovazione vanta notevole expertise in materia di blockchain, intelligenza artificiale, videogame e gamification e nella stesura di terms of use per App, siti web, marketplace...