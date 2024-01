Lo Studio Legale Cappa & Partners si allarga. Abbandonata la formula boutique?

Ermanno Cappa

Dopo breve tempo dall’annuncio dell’ingresso di Roberto Cazzanelli, esperto di chiara fama in materia di compliance bancaria e antiriciclaggio, lo Studio Cappa & Partners mette a segno un nuovo acquisto di tutto rispetto, con l’ingresso di Enzo Pulitanò, avvocato e giurista d’impresa di lungo corso, conosciutissimo nella comunità giuridica-economica milanese, il quale lascia lo Studio Pedersoli.

Per Ermanno Cappa “l’ingresso dell’avvocato Pulitanò non smentisce l’idea di mantenere la formula dello , composto da un numero ristretto di professionisti scelti e affidabilissimi: l’idea rimane quella ma, di fronte ad un professionista del calibro di Enzo Pulitanò, non ho esitato un attimo ad allargare la squadra, fra l’altro recentemente arricchita con l’ingresso di Roberto Cazzanelli, super-esperto di antiriciclaggio, tema fra i nostri storici cavalli di battaglia”.

L’avvocato Pulitanò vanta una lunga e brillante esperienza di giurista d’impresa: inizialmente nella grande distribuzione (Standa) e successivamente, per 25 anni, quale Direttore Affari Legali e Societari del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera. È stato membro, e a volte presidente, di consigli d’amministrazione di importanti società, anche nell’ambito di complesse joint-venture con soci stranieri.

Collateralmente è stato presidente dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI), carica dopo di lui assunta da Ermanno Cappa, ed è tuttora direttore didattico della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa, giunta quest’anno alla ventesima edizione. Insieme a Cappa, ha combattuto importanti battaglie per il riconoscimento dello status di giurista d’impresa in Italia ed è stato rappresentante dei legali d’impresa italiani nel Consiglio Direttivo dell’ECLA (European Company Lawyers Association) per 15 anni.

Indiscusso esperto di diritto societario, Pulitanò vanta una enorme esperienza nei campi del M&A, delle joint-venture internazionali, della contrattualistica, della responsabilità amministrativa delle imprese (D.lgs. 231/2001), della grande distribuzione organizzata, del diritto dell’informazione e del diritto d’autore, delle tematiche aziendalistiche/manageriali, dell’attività stragiudiziale, e non ha dubbi: “Sono legato a Ermanno Cappa da un antico rapporto di fraterna amicizia e stima, oltre che da un vissuto comune all’interno dell’AIGI dove abbiamo portato avanti complicate battaglie per la tutela della figura del giurista di impresa, figura che sento profondamente mia per le soddisfazioni professionali e personali che mi ha permesso di raggiungere. Lo Studio che Ermanno ha creato risponde alla mia esigenza di operare in un contesto scelto e ristretto, fortemente caratterizzato da un rapporto interpersonale, che costituisce la base per poter essere visto dal cliente come “uno di noi”, partner di qualità e non solo fornitore di servizi professionali. Ritengo sia l’ideale per chi voglia esercitare la professione di avvocato in un’ottica di condivisione di obiettivi e di compartecipazione al raggiungimento degli stessi in modo diretto e snello. Credo di avere titolo per esprimermi, navigando da tanti anni nel mondo forense, avendo conseguito il titolo di avvocato a 29 anni nel vecchio ordinamento, superando, fra l’altro come secondo classificato, l’allora esame nazionale.”