Bernardo Massella Ducci Teri

Lo Studio legale Cleary Gottlieb è lieto di comunicare che l’avvocato Bernardo Massella Ducci Teri è stato nominato Partner.

L’avv. Massella è entrato in Cleary Gottlieb come praticante nel 2009. Ha lavorato presso l’ufficio di Washington D.C. tra il 2016 e il 2017 ed è basato a Roma.

Si occupa prevalentemente di questioni giudiziali ed extra-giudiziali in materia di regolamentazione bancaria e finanziaria, italiana ed europea, nonché di crisis management, sia a livello nazionale che su base transfrontaliera. La sua area di competenza include l’enforcement regolamentare, nonché indagini interne e contenzioso white-collar e commerciale relativi a istituti finanziari e clienti attivi in altri settori.

In tali ambiti, nel corso degli anni ha assistito numerose istituzioni finanziarie e società su questioni regolamentari, in indagini interne e ispezioni e procedimenti da parte di autorità di vigilanza nonché in contenziosi civili e penali.