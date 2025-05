LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - Con gli accordi di collaborazione una maggiore tutela per le Pmi

Lo schema di accordo, infatti, deve essere redatto in coerenza con l'allegato II-6 bis, ai sensi del cui terzo comma gli obiettivi principali dello stesso riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.

Il legislatore delegato, in ordine allo svolgimento delle gare pubbliche finalizzate alla scelta del contraente, è intervenuto sul testo originario del Dlgs n. 36 del 2023 apportando alcune modifiche, talune di drafting, altre più sostanziose, a fronte di alcune criticità emerse in fase di prima applicazione della disciplina. In particolare, la novella ha introdotto l'istituto dell'accordo di collaborazione (articolo 82-bis del Dlgs n. 36 del 2003) e precisato meglio gli ambiti di operatività dei...